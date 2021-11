Trafficante di virus | Anna Foglietta e la regista | “La sala e lo streaming possono coesistere”

(Di martedì 30 novembre 2021) La video intervista ae Costanza Quatriglio, protagonista edidi, ine prossimamente su Prime Video. Nel 2017 Ilaria Capua ha dato alle stampe Io,di, libro sulla sua esperienza legata a un procedimento penale con l'accusa di traffico illecito died epidemia. Quattro anni dopo, la vicenda arriva sullo schermo attraverso il filmdi, diretto da Costanza Quatriglio e scritto dalla stessainsieme a Francesca Archibugi. Dopo l'anteprima mondiale, fuori concorso, al Torino Film Festival, il lungometraggio esce al cinema per tre giorni prima di approdare successivamente su Prime Video. Per ...

Advertising

SaiuGraziano : RT @AugustoBisegna: A #inondala7 la vicenda di #IlariaCapua “io trafficante di virus”. Mi chiedo però, perché su questa vicenda continua ad… - EzioMorassutti : RT @AugustoBisegna: A #inondala7 la vicenda di #IlariaCapua “io trafficante di virus”. Mi chiedo però, perché su questa vicenda continua ad… - GiuliaFarne : Al cinema ?? UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA IO TRAFFICANTE DI VIRUS . su Primafila Magazine ???? . . #alcinema #insala #film… - Tino44588447 : RT @AugustoBisegna: A #inondala7 la vicenda di #IlariaCapua “io trafficante di virus”. Mi chiedo però, perché su questa vicenda continua ad… - mazzarellantoni : RT @AugustoBisegna: A #inondala7 la vicenda di #IlariaCapua “io trafficante di virus”. Mi chiedo però, perché su questa vicenda continua ad… -

Ultime Notizie dalla rete : Trafficante virus

Sky Tg24

Esce in questi giorni il film 'di' della regista Costanza Quatriglio (con Anna Foglietta come protagonista) che racconta la persecuzione patita anni fa da Ilaria Capua, la scienziata incredibilmente accusata di ...Scritto a quattro mani insieme a Francesca Archibugi e ispirato al libro Io,didi Ilaria Capua, il film (di), targato Medusa, è stato presentato al 39° Torino ...La video intervista a Anna Foglietta e Costanza Quatriglio, protagonista e regista di Trafficante di virus, in sala e prossimamente su Prime Video. Nel 2017 Ilaria Capua ha dato alle stampe Io, traffi ...Esce in questi giorni il film “Trafficante di virus” della regista Costanza Quatriglio (con Anna Foglietta come protagonista) che racconta la persecuzione patita anni fa da Ilaria Capua, la scienziata ...