Torino | si teme un lungo stop per Belotti | c’è già il nome del sostituto

(Di martedì 30 novembre 2021) Ildi Andrea, che dovrebbe restare ai box per almeno due mesi, potrebbe indurre ilad attingere dal mercato per regalare una nuova punta a Ivan Juric. Pietro Pellegri, Attaccante del Milan L’ultima idea conduce a Pietro Pellegri, chiuso da Ibrahimovic e Giroud al Milan. Il calciatore è molto gradito al tecnico croato, che lo fece esordire in Serie A nel dicembre del 2016. Ecco allora che quella che ad oggi è una semplice idea potrebbe trasformarsi presto in trattativa concreta.

Allenamento con la classica divisione in due gruppi per il resto della squadra: scarico per chi è sceso in campo contro il Torino, lavoro col pallone per il resto della rosa. Le condizioni fisiche di Andrea Belotti destano preoccupazione in casa Torino. L'attaccante e capitano granata si sottoporrà oggi a una risonanza magnetica per stabilire l'entità dell'infortunio muscolare alla coscia patito contro la Roma. Non filtra ottimismo da fonti... In particolare, viene rafforzata la frequenza sulle tratte con alcuni dei maggiori centri universitari d'Italia... Non ci sono buone notizie per Andrea Belotti, perché la risonanza magnetica ha evidenziato una profonda lesione muscolare nella coscia destra.