Torino, carabiniere tenta di impedire una rapina e viene accoltellato: le immagini della telecamera di sorveglianza della farmacia – Video (Di martedì 30 novembre 2021) Ha cercato di impedire una rapina all’interno di una farmacia: un carabiniere, fuori servizio, è stato accoltellato lunedì sera all’interno di un negozio in corso Vercelli a Torino. Disarmato, una volta visti i due rapinatori, il militare non ha esitato a intervenire ed è stato ferito gravemente. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, il brigadiere in servizio presso la compagnia Oltre Dora, ora fuori pericolo, è stato inizialmente intubato, ed operato nella notte. Ha riportato lesioni al fegato e ai polmoni. Come si vede dalle immagini di Videosorveglianza della farmacia, il militare dell’Arma si qualifica ai due malviventi che con il volto coperto dai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) Ha cercato diunaall’interno di una: un, fuori servizio, è statolunedì sera all’interno di un negozio in corso Vercelli a. Disarmato, una volta visti i duetori, il militare non ha esitato a intervenire ed è stato ferito gravemente. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni Bosco, il brigadiere in servizio presso la compagnia Oltre Dora, ora fuori pericolo, è stato inizialmente intubato, ed operato nella notte. Ha riportato lesioni al fegato e ai polmoni. Come si vede dalledi, il militare dell’Arma si qualifica ai due malviventi che con il volto coperto dai ...

Advertising

Antonio_Tajani : Una preghiera per il carabiniere che ieri sera tentando di sventare una rapina, in una farmacia di #Torino, è rimas… - FrancescoLollo1 : Un carabiniere è stato accoltellato mentre tentava di sventare una rapina in una farmacia di Torino e ora è ricover… - SkyTG24 : Torino, carabiniere accoltellato: fermato nella notte un 16enne - ilfattovideo : Torino, carabiniere tenta di impedire una rapina e viene accoltellato: le immagini della telecamera di sorveglianza… - AnnaP1953 : RT @FrancescoLollo1: Un carabiniere è stato accoltellato mentre tentava di sventare una rapina in una farmacia di Torino e ora è ricoverato… -