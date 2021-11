Torino, carabiniere ferito a coltellate. Si è costituito anche il secondo rapinatore: ha 18 anni (Di martedì 30 novembre 2021) C'è un fermo per l'accoltellamento, ieri sera alla periferia nord di Torino, di un carabiniere che, libero dal servizio, è stato ferito nel tentativo di sventare una rapina in farmacia. Si tratta di ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) C'è un fermo per l'accoltellamento, ieri sera alla periferia nord di, di unche, libero dal servizio, è statonel tentativo di sventare una rapina in farmacia. Si tratta di ...

