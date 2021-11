Tor Ekhoff | lo youtuber morto a 57 anni Sono vivo Dalla vasca da bagno all' ipotermia | il drammatico ultimo video

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 30 novembre 2021) Una drammatica "auto gufata". Tor Eckhoff, 57ennemolto noto con il "nome d'arte" di Apetor, èpochi giorni dopo il suo compleanno. Qualche ora prima, aveva pubblicato uno dei suoi "classici"in cui, per festeggiare la ricorrenza, ricordava ai suoi 1,2 milioni di abbonati al canale Youtube di esseree vegeto. "I Am Not Dead, I Am 57 Today", assicura l'uomo nel filmato, steso in unadacon un 57 scritto in bella vista sulla testa. Per celebrare, aveva pensato bene di bersi qualche bicchiere di vodka, baciare un alberto e mettersi una busta di plastica in testa. Quindi, il dramma. Eckhoff, che vive in Norvegia, era andato a pattinare sul ghiaccio dello specchio d'acqua della diga di Jakobs, fuori Kongsberg. Il tutto ovviamente in favore ...