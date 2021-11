Toccata sul sedere della giornalista, fermi tutti: stiamo esagerando (Di martedì 30 novembre 2021) Si chiama Andrea Serrani. Ha 45 anni, una compagna e una figlia. Nella vita fa l’imprenditore. E’ questo l’identikit del molestatore televisivo che ha assestato un pacca sul sedere di Greta Beccaglia, la giornalista di Toscana Tv diventata protagonista involontaria di una vicenda mediatica talmente gonfiata da risultare farsesca. L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 30 novembre 2021) Si chiama Andrea Serrani. Ha 45 anni, una compagna e una figlia. Nella vita fa l’imprenditore. E’ questo l’identikit del molestatore televisivo che ha assestato un pacca suldi Greta Beccaglia, ladi Toscana Tv diventata protagonista involontaria di una vicenda mediatica talmente gonfiata da risultare farsesca. L’uomo dovrà rispondere di violenza sessuale. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

