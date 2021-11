Tiribocchi: “Napoli-Lazio la più bella gara del campionato!” (Di martedì 30 novembre 2021) Tiribocchi: “Napoli-Lazio la più bella gara del campionato! Già dall’anno scorso la squadra era da Scudetto e ora…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Simone Tiribocchi, opinionista, per parlare della Coppa d’Africa, della corsa Scudetto, di Napoli–Lazio e di altro. Queste le sue parole: SULLA SERATA DI Napoli-Lazio “Giornata veramente incredibile in Napoli-Lazio. Festa per Maradona bellissima, poi proseguita con una partita di quel livello, una gara da brividi con la prestazione super, la più bella dell’anno e per me la più bella del ... Leggi su retecalcio (Di martedì 30 novembre 2021): “la piùdelGià dall’anno scorso la squadra era da Scudetto e ora…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Simone, opinionista, per parlare della Coppa d’Africa, della corsa Scudetto, die di altro. Queste le sue parole: SULLA SERATA DI“Giornata veramente incredibile in. Festa per Maradona bellissima, poi proseguita con una partita di quel livello, unada brividi con la prestazione super, la piùdell’anno e per me la piùdel ...

