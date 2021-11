The Beatles: “Get Back”: Disney ha tentato di censurare le volgarità (Di martedì 30 novembre 2021) Nel nuovissimo The Beatles: “Get Back” miniserie diretta dal pluripremiato regista Peter Jackson, Disney ha tentato di censurare alcune parole o conversazioni dei Fab Four. Disney e il tentativo fallito di censurare i Beatles Lo stesso regista de “Il Signore degli Anelli” ha raccontato, in un’intervista rilasciata al britannico New Musical Express, di alcuni battibecchi avvenuti tra la produzione, i responsabili del servizio e i rappresentanti legali dei Fab Four. Il tutto per delle parolacce ritenute ovviamente inadeguate per il pubblico di famiglie su cui si focalizza la nota azienda. Ma la Disney, stavolta, ha dovuto fare un passo indietro dinanzi la grandezza e la storia della più popolare band di sempre. Pertanto, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Nel nuovissimo The: “Get” miniserie diretta dal pluripremiato regista Peter Jackson,hadialcune parole o conversazioni dei Fab Four.e il tentativo fallito diLo stesso regista de “Il Signore degli Anelli” ha raccontato, in un’intervista rilasciata al britannico New Musical Express, di alcuni battibecchi avvenuti tra la produzione, i responsabili del servizio e i rappresentanti legali dei Fab Four. Il tutto per delle parolacce ritenute ovviamente inadeguate per il pubblico di famiglie su cui si focalizza la nota azienda. Ma la, stavolta, ha dovuto fare un passo indietro dinanzi la grandezza e la storia della più popolare band di sempre. Pertanto, ...

