Super Green Pass e Natale sicuro, ecco il piano della Prefettura (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNel pomeriggio il Prefetto di Avellino Paola Spena, ha presieduto un Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica incentrato sulla DL 172 dello scorso 26 novembre alla presenza dei vertici delle Forze dell'Ordine, di Amministratori e/o Comandanti delle Polizie Municipali dei Comuni di Avellino, Ariano Irpino, Atripalda, Cervinara, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montoro e Solofra, del rappresentante della Provincia e dell'Asl, dei referenti delle due principali aziende di trasporto pubblico locale e i presidenti di Confocommercio, Confersercenti e FederAlberghi. Il Prefetto, nell'illustrare le innovazioni introdotte dalla normativa a decorrere dal 6 dicembre fino al prossimo 15 gennaio, – Super Green Pass, per accedere a bar e ristoranti al chiuso, feste e cerimonie, discoteche ...

