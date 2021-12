Strasburgo-Bordeaux mercoledì 1° dicembre | ore 19 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di martedì 30 novembre 2021) Continua nella sua serie positiva lodi Stephane, che con il pareggio di Monaco rimane a stretto contatto con la zona coppe europee e corona un girone d’andata decisamente positivo. L’avversario odierno è il pericolante: la squadra di Petkovic è incappata in una brutta sconfitta interna contro il Brest nell’ultimo turno, che la riporta nel gruppo InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inizio di stagione complicato per il, che cercherà punti salvezza in casa dello. Scontro a distanza tra il Saint Etienne ultimo e il Montpellier penultimo: giocano rispettivamente ...Etienne 19:00 Metz - Montpellier 19:0019:00 Troyes - Lorient 19:00 Clermont - Lens 21:00 Lione - Reims 21:00 Nantes - Marsiglia 21:00 Paris SG - Nizza 21:00 Rennes - Lilla 21:...L'ex allenatore della nazionale svizzera Vladimir Petkovic sta attraversando un periodo difficile alla guida del Bordeaux. I Girondini sono penultimi in classifica dopo 15 giornate, con un solo punto ...Ligue 1, sedicesima giornata: ecco i pronostici sulle partite del turno infrasettimanale che si giocano mercoledì alle 19:00.