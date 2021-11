“Stories of a Generation”: la serie su Netflix raccontata da Papa Francesco (Di martedì 30 novembre 2021) Il 25 dicembre su Netflix uscirà la serie “Stories of a Generation” ispirata al libro di Papa Francesco, “La saggezza del Tempo”. Il Papa sarà il narratore d’eccezione della storia. “Stories of a Generation” Saranno quattro episodi incentrati sulla storia di uomini e donne over 70 raccontati da quattro giovani registi e narrati da Papa Francesco. Il giorno di Natale vedrà l’uscita di “Stories of a Generation” basato sul libro pluripremiato del Pontefice. Sarà egli stesso a condurre gli spettatori alla scoperta delle storie dei suoi coetanei provenienti da tutto il mondo attraverso un nostalgico e romantico filo rosso. I giovani registi, tutti al di sotto dei 30 ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) Il 25 dicembre suuscirà laof a” ispirata al libro di, “La saggezza del Tempo”. Ilsarà il narratore d’eccezione della storia. “of a” Saranno quattro episodi incentrati sulla storia di uomini e donne over 70 raccontati da quattro giovani registi e narrati da. Il giorno di Natale vedrà l’uscita di “of a” basato sul libro pluripremiato del Pontefice. Sarà egli stesso a condurre gli spettatori alla scoperta delle storie dei suoi coetanei provenienti da tutto il mondo attraverso un nostalgico e romantico filo rosso. I giovani registi, tutti al di sotto dei 30 ...

Advertising

antoniospadaro : RT @cinematografoIT: Il trailer di #StoriesOfAGeneration con Papa Francesco, la docuserie in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Tim… - CinemApp_Cinema : Il trailer di #StoriesOfAGeneration con Papa Francesco, la docuserie in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of… - alevinati : RT @antoniospadaro: Le mie conversazioni con #PapaFrancesco in una serie #Netflix che mette a dialogo giovani e anziani. La presentazione D… - PaoloTomasello2 : RT @Leonardo_IT: Torniamo sulla #Luna per rimanerci e avvicinarci a #Marte. Scopri come continuiamo ad ad investire in competenze e tecnolo… - carlo_bertini : RT @Leonardo_IT: Torniamo sulla #Luna per rimanerci e avvicinarci a #Marte. Scopri come continuiamo ad ad investire in competenze e tecnolo… -