Starfield | video diario svela dettagli sullo sviluppo del mondo di gioco

(Di martedì 30 novembre 2021) Un nuovodine rivela ile gli aspetti presi in considerazione durante la realizzazione delNelle ultime ore è stato pubblicato un nuovodegli sviluppatori di, che andrà a far parte di una serie dal nome di “Nel Campo Stellare”. Mediante i vari episodi, verranno rivelati iriguardo lodel titolo, raccontati attraverso le parole di alcune delle figure maggiormente importanti in Bethesda. In questodi, titolato “Una ricerca incessante”, il game director Todd Howard, la director dello studio Angela Browder e l’art director Matt Carofano discutono ...

Ultime Notizie dalla rete : Starfield video

Nel, Todd Howard discute dell'importanza dei videogiochi, ancora considerati da molti come un semplice passatempo, e afferma che in, così come in tanti altri videogame, la ......disponibile subito qui in alto. L'anniversary Edition di Skyrim è disponibile a partire dall'11 novembre 2021 ed è uscito lo stesso giorno dell'originale. Lo stesso destino toccherà a,...Sui canali ufficiali di Bethesda è stato pubblicato il primo episodio di un mini documentario su Starfield, che ha mostrato un nuovo teaser.Nella giornata di oggi è stato pubblicato un nuovo video diario dedicato a Starfield, l'atteso RPG di casa Bethesda in arrivo l'anno prossimo ...