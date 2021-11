SSC Napoli, domani su Socios arrivano gli $NAP Fan Token: prezzi e dettagli (Di martedì 30 novembre 2021) Nelle scorse settimane la SSC Napoli aveva annunciato la propria collaborazione con Socios.com, piattaforma che si occupa di lanciare Fan Token nel mondo dello sport. I Fan Token possono essere considerati come delle “azioni" acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. In che modo? Partecipando a sondaggi o ricevendo promozioni esclusive per scegliere il design degli stadi, gli inni celebrativi, i motti d’ispirazione, le sfide tra i giocatori, i modelli di magliette esclusive e molto altro. Clicca qui per leggere la guida completa sugli $NAP Fan Token di SpazioNapoli. $NAP Fan Token $NAP Fan Token, domani il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 30 novembre 2021) Nelle scorse settimane la SSCaveva annunciato la propria collaborazione con.com, piattaforma che si occupa di lanciare Fannel mondo dello sport. I Fanpossono essere considerati come delle “azioni" acquistate dal tifoso per determinare, seppur in maniera marginale, le mosse di una società di calcio. In che modo? Partecipando a sondaggi o ricevendo promozioni esclusive per scegliere il design degli stadi, gli inni celebrativi, i motti d’ispirazione, le sfide tra i giocatori, i modelli di magliette esclusive e molto altro. Clicca qui per leggere la guida completa sugliFandi SpazioFanFanil ...

