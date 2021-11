Sposa una mucca convinta che sia il marito morto e reincarnato: “Mi ha baciata come faceva lui” (Di martedì 30 novembre 2021) “Mi ha baciata come faceva mio marito“. Khim Hang, 74 anni, ha deciso di Sposare una mucca perché è convinta che sia la reincarnazione del suo defunto marito. La storia viene dalla provincia nordorientale di Kratie in Cambogia: la donna ha raccontato di esser stata baciata da una mucca e di aver rivisto in quel gesto lo stesso tipo di baci che le dava il marito. Non solo, come “prova” ha aggiunto che l’animale l’ha poi seguita dimostrando un temperamento docile, proprio come faceva il coniuge Tol Khut. “Credo che la mucca sia mio marito perché qualunque cosa faccia…è esattamente come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 novembre 2021) “Mi hamio“. Khim Hang, 74 anni, ha deciso dire unaperché èche sia la reincarnazione del suo defunto. La storia viene dalla provincia nordorientale di Kratie in Cambogia: la donna ha raccontato di esser statada unae di aver rivisto in quel gesto lo stesso tipo di baci che le dava il. Non solo,“prova” ha aggiunto che l’animale l’ha poi seguita dimostrando un temperamento docile, proprioil coniuge Tol Khut. “Credo che lasia mioperché qualunque cosa faccia…è esattamente...

