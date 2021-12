Soliti Ignoti - Il ritorno | Walter Zenga sorprende tutti e vince un bel bottino da Amadeus

(Di martedì 30 novembre 2021) Grandi emozioni ai- Ilche con l'ex portiere dell'Inter,, ha saputo divertire ed intrattenere il pubblico spettatore. Giorno dopo giorno il game show dicontinua a riscuotere successi in termini di audience. Nella puntata di martedì 30 novembre,ha fatto del suo meglio per indovinare più identità possibili e presentarsi al gioco finale con un bel. Le sue prestazioni hanno lasciato un po' stupiti i telespettatori poiché ha chiesto quasi subito gli indizi, ritrovandosi un po' in difficoltà. Tuttavia, al Parente Misterioso ha sfoggiato le sue abilità!, dalla Lotteria Italia a: 'Non indovino mai' Poco ...

ZanoC74 : RT @MGM987: @Zziagenio78 Io ho indovinato il parente misterioso ai soliti ignoti. Ma da casa eh ??? - Zziagenio78 : RT @MGM987: @Zziagenio78 Io ho indovinato il parente misterioso ai soliti ignoti. Ma da casa eh ??? - MGM987 : @Zziagenio78 Io ho indovinato il parente misterioso ai soliti ignoti. Ma da casa eh ??? - Becca943 : Cosa ci fa quell'uomo ai soliti ignoti, una persecuzione - Patitalia : Da I soliti ignoti a Il solito idiota é un attimo #ISolitiIgnoti -

Walter Zenga l'ospite speciale di Amadeus nella nuova puntata deisu Rai 1. Il celebre allenatore nell'ultimo anno è stato spesso al centro del gossip soprattutto per il rapporto coi i due figli avuti da Roberta Termali , Andrea e Niccol ò. Oggi il ...Natale si avvicina e, con esso, l' estrazione della Lotteria Italia 2021 . Anche quest'anno il gioco è legato allo show condotto da Amadeus , i, in onda dal lunedì al venerdì in prima serata su RAI1 . Nel corso della puntata viene detto il numero del biglietto vincente dell'estrazione giornaliera. Sì, perché con il gioco ...Gaeta protagonista questa sera nel programma i “Soliti ignoti”, in onda su RAI 1. Questa volta ospite di Amadeus è lo Chef Davide Orlando di Gaeta Davide è l’ignoto misterioso numero – ed è colui che ...Natale si avvicina e, con esso, l’estrazione della Lotteria Italia 2021. Anche quest’anno il gioco è legato allo show condotto da Amadeus, i Soliti Ignoti, in onda dal lunedì al venerdì in prima serat ...