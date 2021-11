Si apre il sipario sulla 46^ edizione del Laceno d’oro International Film Festival

(Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Con le prime proiezioni del concorso riservato ai cortometraggi “Gli occhicittà”, siufficialmente alle 16.30 di domani, 1 dicembre 2021, presso il Multisala Partenio di via Verdi, la 46^del, la storica manifestazione che per una settimana trasformerà la città di Avellino nella capitale del cinema d’autore di ispirazione neorealista. Tre concorsi internazionali, 80, 7 lungometraggi inediti, 12fuori concorso, 25 corti sui temi degli spazi urbani, 15 opere di autori campani, 2 omaggi a Libero De Rienzo e Giambattista Assanti. E, ancora, 50 ospiti, incontri con autori, 2 presentazioni di libri e il ...

