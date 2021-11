Serie B | 15a giornata | il Pisa di Lucca ospita il Perugia | Brescia vs Parma di Iachini

(Di martedì 30 novembre 2021) La preview del terzo turno infrasettimanale diB, valido per la quindicesimadi campionato. Il, dopo aver riconquistato il primato in classifica,ilimpegnato in trasferta contro ildi

Advertising

SampNews24 : #Sampdoria, #Quagliarella spaventa la #Fiorentina: i suoi numeri con la Viola - infoitsport : Consigli Fantacalcio, 15a giornata Serie A: chi schierare e chi evitare - figurinepanini : Apre la 15a giornata di Serie A Atalanta - Venezia. I padroni di casa non perdono da 6 partite e si sono riavvicina… - ItalianSerieA : New post: SERIE A TIM, 15ª GIORNATA – I RECORD PIÙ VICINI - Zcfnews : Serie B 15a giornata, programma gare e arbitri - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 15a

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Atalanta e Fiorentina aprono lagiornata diA , rispettivamente contro Venezia e Sampdoria. La Juventus affronta fuori casa la Salernitana per cercare di riprendersi dall'ultimo scivolone rimediato con gli uomini di ...In questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 15ª giornata diA. Infortunati, squalificati e diffidati: 15ª giornata ATALANTA Infortunati: Gosens (lesione al bicipite femorale), Lovato (lesione al bicipite femorale) Squalificati: - Diffidati: Demiral, ...Le probabili formazioni di Cremonese-Frosinone, gara valevole per la 15a giornata di Serie B, in campo alle 18 allo 'Zini': CREMONESE.Atalanta e Fiorentina aprono la 15a giornata di Serie A, rispettivamente contro Venezia e Sampdoria. La Juventus affronta fuori casa la Salernitana per cercare di riprendersi dall’ultimo scivolone rim ...