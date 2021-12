Serie B 2021/2022: il Monza stende il Cosenza, successi esterni di Ascoli e Lecce (Di martedì 30 novembre 2021) Il Monza travolge 4-1 il Cosenza nel match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 grazie alla doppietta di Dany Mota Carvalho e alle reti di Andrea Colpani e Christian Gytkjaer; inutile il gol rossoblù di Marco Carraro. In virtù di questo risultato i lombardi salgono al quarto posto con 25 punti, mentre i calabresi restano sedicesimi a quota 15. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di gara tanto che, dopo un bel colpo di testa respinto da Vigorito, trovano la rete del vantaggio grazie ad Andrea Colpani, autore dell’incornata vincente sul traversone di D’Alessandro. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per la formazione ospite che, appena due minuti più tardi, Dany Mota Carvalho se ne va sul filo ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Iltravolge 4-1 ilnel match valevole per la quindicesima giornata del campionato digrazie alla doppietta di Dany Mota Carvalho e alle reti di Andrea Colpani e Christian Gytkjaer; inutile il gol rossoblù di Marco Carraro. In virtù di questo risultato i lombardi salgono al quarto posto con 25 punti, mentre i calabresi restano sedicesimi a quota 15. PAGELLE E TABELLINO RIVIVI IL LIVE DEL MATCH I padroni di casa si rendono protagonisti di un buon avvio di gara tanto che, dopo un bel colpo di testa respinto da Vigorito, trovano la rete del vantaggio grazie ad Andrea Colpani, autore dell’incornata vincente sul traversone di D’Alessandro. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per la formazione ospite che, appena due minuti più tardi, Dany Mota Carvalho se ne va sul filo ...

Gazzetta_it : Caso plusvalenze, scende in campo anche il Codacons: 'Se accuse confermate, retrocessione e revoca scudetti'… - Gazzetta_it : Opportunità e cessioni: ecco come la Juve può arrivare a Vlahovic e Tchouameni - Inter : ??? | BRAND Proseguono le attività del Club per lo sviluppo commerciale e del brand nerazzurro in tutto il mondo… - Antonio98854326 : Salernitana Juventus : uno specchio chiaro e trasparente dove dimostra la Juventus squadra da serie B se analizziam… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ??? | BRAND Proseguono le attività del Club per lo sviluppo commerciale e del brand nerazzurro in tutto il mondo: in questi g… -