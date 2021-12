Serie B, 15a giornata: prima gioia Pordenone, ok Lecce e Benevento. La classifica (Di martedì 30 novembre 2021) Chiuse le gare del martedì di Serie B, in attesa dei posticipi della quindicesima giornata. prima vittoria per il Pordenone, tre punti anche per Lecce e Benevento. Leggi su mediagol (Di martedì 30 novembre 2021) Chiuse le gare del martedì diB, in attesa dei posticipi della quindicesimavittoria per il, tre punti anche per

Advertising

infoitsport : Classifica Serie A, 15a giornata: tutti i risultati - Mediagol : Serie B, 15a giornata: prima gioia Pordenone, ok Lecce e Benevento. La classifica - SerieBNewsCom : ??#SerieB, 15a giornata: tris #Lecce e poker #Monza, ok #Ascoli e #Benevento ?????? - MasputPutzu : 90'+4 #forzagrigi 2-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - MasputPutzu : 90'+2 #forzagrigi 2-0: Pierozzi (@usalessandria) viene ammonito -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 15a Intervento killer e lite in campo - Succede di tutto ... succede di tutto tra le due panchineBrutto episodio durante Verona - Cagliari, gara della 15a giornata di Serie A in corso stasera al Bentegodi. A inizio secondo tempo le due panchine si sono rese ...

Lazio - Udinese: cronaca diretta live e risultato in tempo reale La partita Lazio - Udinese di giovedì 2 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con il commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 15a giornata di Serie A ROMA - Giovedì 2 dicembre 2021 , alle ore 20:45 verrà disputata Lazio - Udinese , gara valida per la 15a giornata del campionato di Serie A . Da una parte del campo troviamo ...

Probabili formazioni Serie A: 15ª giornata Goal.com Serie B, 15a giornata: tris Lecce e poker Monza, ok Ascoli e Benevento Terminate le partite delle 20:30 della quindicesima giornata di Serie B: tris Lecce e poker Monza, ok Ascoli e Benevento ...

Intervento killer e lite in campo | Succede di tutto Scoppia la 'rissa' in campo durante Verona-Cagliari dopo l'intervento brutale di Simeone, succede di tutto tra le due panchine ...

... succede di tutto tra le due panchineBrutto episodio durante Verona - Cagliari, gara dellagiornata diA in corso stasera al Bentegodi. A inizio secondo tempo le due panchine si sono rese ...La partita Lazio - Udinese di giovedì 2 dicembre 2021 in diretta: formazioni e cronaca con il commento in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per lagiornata diA ROMA - Giovedì 2 dicembre 2021 , alle ore 20:45 verrà disputata Lazio - Udinese , gara valida per lagiornata del campionato diA . Da una parte del campo troviamo ...Terminate le partite delle 20:30 della quindicesima giornata di Serie B: tris Lecce e poker Monza, ok Ascoli e Benevento ...Scoppia la 'rissa' in campo durante Verona-Cagliari dopo l'intervento brutale di Simeone, succede di tutto tra le due panchine ...