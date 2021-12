Serie A, Salernitana-Juventus: le formazioni ufficiali del match (Di martedì 30 novembre 2021) Le scelte ufficiali dei due allenatori in vista del match che vedrò opposti i granata padroni di casa ai bianconeri di Allegri Leggi su mediagol (Di martedì 30 novembre 2021) Le sceltedei due allenatori in vista delche vedrò opposti i granata padroni di casa ai bianconeri di Allegri

Advertising

GOAT_TIPS : ?? INPLAY ???? Serie A ?? Salernitana ??? Juventus ?? Next team to score - Juventus - salvooo75 : La Salernitana troverebbe lungo in serie B... - Corriere : Salernitana-Juve: Allegri punta tutto su Dybala e Kean Live 0-0 - piena_di_tutto : La Salernitana è imbattuta nelle due sfide casalinghe di Serie A disputate contro la Juventus mentre ha perso le du… - FredenSander : La #Salernitana è una delle rose più scarse che io ricordi, roba da Serie C, vediamo cosa siamo in grado di fare -