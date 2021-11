Serie A, la Lazio ha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco (Di martedì 30 novembre 2021) La Lazio ha la peggior difesa nella prima mezz’ora di gioco in questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora (14 come Sampdoria e Spezia). La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 sfide in Serie A contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro la Lazio in campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, la Lazio potrebbe perdere due partite ... Leggi su footdata (Di martedì 30 novembre 2021) Laha ladiin questo campionato (10 reti subite) ed è una delle tre formazioni con più gol incassati nel corso dei primi tempi finora (14 come Sampdoria e Spezia). Laha vinto 10 delle ultime 13 sfide inA contro l’Udinese (2N, 1P), mantenendo 10 volte la porta inviolata: record sia di successi che di clean sheet per i biancocelesti a partire dal febbraio 2015 nel massimo campionato. L’Udinese ha vinto l’ultima gara disputata all’Olimpico contro lain campionato (3-1 nel novembre 2020), dopo aver perso le cinque precedenti senza mai trovare il gol. Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso campionato, lapotrebbe perdere due partite ...

