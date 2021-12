Serie A | 15a giornata | tris Fiorentina e poker Atalanta | viola al quinto posto

(Di martedì 30 novembre 2021) Alle ore 18,30 sono andate in scena le prime due gare valide per la 15adel campionato di

Risultati, marcatori e classifica dopo Atalanta - Venezia 4 - 0 e Fiorentina - Samp 3 - 1, gare dellagiornata diAPrende il volo l'Atalanta di Gasperini. Oggi, nellagiornata diA, i nerazzurri si sono imposti con un 4 a 0 casalingo sul Venezia conquistando la quarta vittoria ...A,giornata. L'Atalanta domina e affonda il Venezia 4 - 0 al Gewiss Stadium. I ragazzi di Gasperini non lasciano scampo alla formazione veneta in un match completamente dominato. A sbloccare ...L’Atalanta vince anche contro il Venezia, battendo la squadra di Zanetti 4-0 nella 15a giornata di Serie A. Super Pasalic autore di una tripletta e gol di Koopmeiners. Serie A, Atalanta-Venezia 4-0 su ...Serie B 15a giornata TERNANA-CROTONE 1-0 [11' Falletti (T)] - giocata ieri CREMONESE-FROSINONE 1-1 [55' Ciofani (C), 59' Charpentier.