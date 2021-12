Sci Alpino, discesa Lake Louise: nella prima prova miglior tempo di Sofia Goggia (Di martedì 30 novembre 2021) Sofia Goggia fa registrare il miglior tempo nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Lake Louise, in programma venerdì 3 dicembre. La campionessa olimpica, infatti, ferma il cronometro sul tempo di 1’51?96 precedendo la slovena Ilka Stuhec di 30 centesimi; terzo posto per la svizzera Joana Haelen, in ritardo di 58 centesimi. Sorridono anche le altre azzurre con Francesca Marsaglia, che sulla pista canadese ha ottenuto il suo unico podio in carriera in Coppa, sesta a 1?15, seguita dalla rientrante Nicol Delago, nona a 1?25. Seguono Nadia Delago quindicesima a 1?70, Elena Curtoni sedicesima a 1?75, mentre Federica Brignone accusa 2?24. nella giornata di domani è in ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021)fa registrare ilcronometrata dellafemminile di, in programma venerdì 3 dicembre. La campionessa olimpica, infatti, ferma il cronometro suldi 1’51?96 precedendo la slovena Ilka Stuhec di 30 centesimi; terzo posto per la svizzera Joana Haelen, in ritardo di 58 centesimi. Sorridono anche le altre azzurre con Francesca Marsaglia, che sulla pista canadese ha ottenuto il suo unico podio in carriera in Coppa, sesta a 1?15, seguita dalla rientrante Nicol Delago, nona a 1?25. Seguono Nadia Delago quindicesima a 1?70, Elena Curtoni sedicesima a 1?75, mentre Federica Brignone accusa 2?24.giornata di domani è in ...

