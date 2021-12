Scholz per l’obbligo vaccinale, ma decide il Bundestag (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A favore dell’obbligo vaccinale per tutti a partire dal prossimo febbraio o al massimo da marzo. Così ieri il cancelliere in pectore della coalizione Semaforo, Olaf Scholz, alla conferenza Stato-Regioni sulla pandemia, prima di precisare che «per questo, però, c’è bisogno di avviare un’iniziativa legislativa in cui ogni deputato possa votare secondo coscienza». La maggioranza dei governatori è d’accordo così come il leader dei Verdi, Robert Habeck, convinto che si tratti di «una pesante ingerenza nella libertà individuale ma necessaria … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 1 dicembre 2021) A favore delper tutti a partire dal prossimo febbraio o al massimo da marzo. Così ieri il cancelliere in pectore della coalizione Semaforo, Olaf, alla conferenza Stato-Regioni sulla pandemia, prima di precisare che «per questo, però, c’è bisogno di avviare un’iniziativa legislativa in cui ogni deputato possa votare secondo coscienza». La maggioranza dei governatori è d’accordo così come il leader dei Verdi, Robert Habeck, convinto che si tratti di «una pesante ingerenza nella libertà individuale ma necessaria … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

