Scacchi, Mondiale 2021, Carlsen: “Risultato normale con un avversario ben preparato”. Nepomniachtchi: “Non era sorpreso dalla Russa” (Di martedì 30 novembre 2021) Anche la quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi è finita patta. Una nota variante della Difesa Petroff (o Russa, che dir si voglia) è stata seguita da una novità teorica alla diciottesima mossa, ma nessun regalo di compleanno è stato concesso, come promesso alla mattina su Facebook, dal russo. Ma non è stata quella mossa l’unico argomento della conferenza stampa. Così il russo sulla scelta della Russa: “Credo che non fosse molto sorpreso. Ha scelto una lunga e forzante linea che, per chi studia profondamente la Petroff, è qualcosa con cui si dovrebbe essere familiari“. Risposta del norvegese: “No, era una delle principali aperture che m’aspettavo, vedendo che l’aveva giocata nei Candidati (contro Wang Hao, N.d.R.). Anche nella prima partita ... Leggi su oasport (Di martedì 30 novembre 2021) Anche la quarta partita del match valido per il Campionato del Mondo tra Magnuse Ianè finita patta. Una nota variante della Difesa Petroff (o, che dir si voglia) è stata seguita da una novità teorica alla diciottesima mossa, ma nessun regalo di compleanno è stato concesso, come promesso alla mattina su Facebook, dal russo. Ma non è stata quella mossa l’unico argomento della conferenza stampa. Così il russo sulla scelta della: “Credo che non fosse molto. Ha scelto una lunga e forzante linea che, per chi studia profondamente la Petroff, è qualcosa con cui si dovrebbe essere familiari“. Risposta del norvegese: “No, era una delle principali aperture che m’aspettavo, vedendo che l’aveva giocata nei Candidati (contro Wang Hao, N.d.R.). Anche nella prima partita ...

Advertising

zazoomblog : Scacchi Mondiale 2021: Carlsen neutralizza la difesa Russa di Nepomniachtchi arriva la quarta patta - #Scacchi… - OA_Sport : Neanche il giorno del compleanno di Magnus Carlsen sposta le cose: ancora in parità il match per il Campionato del… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: il campione in carica forza la quarta patta -… - zazoomblog : LIVE Carlsen-Nepomniachtchi Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: riflessione lunghissima del campione in carica sulla… - FabriMaina : Diretta della quarta partita per il titolo mondiale di scacchi #CarlsenNepo #Dubai #chess #scacchi -