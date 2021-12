Sassuolo – Napoli: ultime dalle sedi e probabili formazioni (Di martedì 30 novembre 2021) Il Napoli affronta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45, match valido per la 15ma giornata di serie A Il Napoli si presenta al Mapei Stadium dopo la netta vittoria al Maradona contro la Lazio. Il Sassuolo, invece, è reduce dall’impresa di aver sconfitto al Meazza il Milan. Campo da sempre ostico quello del Mapei Stadium per la squadra azzurra che ha vinto solo una delle sfide a Reggio Emilia. Si prevede un match aperto e giocato da ambo le squadre a tutto campo, con una ottima circolazione e possesso palla. UTIME dalle sedi QUI Sassuolo Dopo la vittoria al Meazza contro il Milan, Dionisi potrebbe effettuare un turnover per avere giocatori più ripostati che non hanno dovuto sostenere il difficile match a San Siro. Difesa ... Leggi su retecalcio (Di martedì 30 novembre 2021) Ilaffronta ilal Mapei Stadium di Reggio Emilia mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45, match valido per la 15ma giornata di serie A Ilsi presenta al Mapei Stadium dopo la netta vittoria al Maradona contro la Lazio. Il, invece, è reduce dall’impresa di aver sconfitto al Meazza il Milan. Campo da sempre ostico quello del Mapei Stadium per la squadra azzurra che ha vinto solo una delle sfide a Reggio Emilia. Si prevede un match aperto e giocato da ambo le squadre a tutto campo, con una ottima circolazione e possesso palla. UTIMEQUIDopo la vittoria al Meazza contro il Milan, Dionisi potrebbe effettuare un turnover per avere giocatori più ripostati che non hanno dovuto sostenere il difficile match a San Siro. Difesa ...

IFTVMarco : 51’ Sassuolo 0-1 Napoli 60’ Sassuolo 0-2 Napoli 72’ Sassuolo 1-2 Napoli 89’ Sassuolo 2-2 Napoli ? 93’ Sassuolo scor… - IFTVofficial : FROM 2-0 DOWN TO 3-2 UP ON NAPOLI, SASSUOLO MADNESSSANCHFKCNDONFODJDJD - Gazzetta_it : Gol! Sassuolo - Napoli 1-2, rete di Scamacca G. (SAS) - calciomercatoit : ????#SassuoloNapoli, #Spalletti: “Difficile recuperare #FabianRuiz e #Koulibaly per la prossima”. Sul rosso: “Ho pro… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Sassuolo-Napoli 2-2: gli azzurri sprecano, il Var li salva dal ko nel recupero [dal nostro inviato Marco Azzi] https://t.co… -