Sassuolo | Dionisi | ”Dopo San Siro ecco cosa vorrei vedere in campo contro il Napoli”

(Di martedì 30 novembre 2021): “ilserve attenzione, non vedo l’ora di conoscere Spalletti” Alessio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia della sfidail. Queste e sue parole:IL MILAN ORA ILSaninun’altra big come il? La stessa attenzione. Abbiamo parlato con la squadra di attenzione, di applicazione, di fase difensiva, delle cose che abbiamo sottolineato perché non sempre ci sono state. Ne siamo consapevoli.ildovremo ...

Advertising

NewWestInn22 : @NinoJfc Nei prossimi anni sentiremo parlare parecchio di Dionisi, altro che De zerbi, complimenti al Sassuolo, esempio da seguire. - 100x100Napoli : #Dionisi, allenatore del #Sassuolo, commenta la sfida contro il #Napoli in conferenza stampa. - Luxgraph : Sassuolo, Dionisi: 'Grande prova. Sarebbe stato un peccato perdere' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SASSUOLO - Dionisi: 'Peccato per il pari, avremmo meritato di più' -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo Dionisi

REGGIO EMILIA - Alessio, allenatore delha commentato il 2 - 2 contro il Napoli ai microfoni di Dazn. Ecco le sue parole: " Gli allenatori non giocano per fortuna: partiremo sempre battuti viste le mie ...: Consigli 6.5; Toljan 6, Chiriches 5, Ferrari 7, Rogerio 5.5 (16' st Kyriakopoulos 6.5); ... Allenatore:6. Napoli: Ospina 6.5; Di Lorenzo 6.5, Rrahmani 6, Koulibaly 6.5 (35' st Juan ...Interviste 1 Dicembre 2021 Fonte: Repubblica "Soddisfatti di quello che abbiamo fatto, rimane un po' l'amaro in bocca per quell'esultanza che abbiamo dovuto ritrattare" "Gli allen ...Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha così commentato ai microfoni di DAZN il pareggio per 2-2 arrivato contro il Napoli al Mapei Stadium. Questo è quanto rilevato da TMW: L’analisi del match: ...