Salernitana | una coreografia maestosa FOTO

Una coreografia meravigliosa all'ingresso delle squadre in campo. Un clima veramente bellissimo all'Arechi per Salernitana- Juventus. Ancora una volta, la curva della Salernitana si è dimostrata propensa a costruire bellissime coreografie e ancora una volta il risultato è da applausi. Di seguito la FOTO della coreografia. Dichiarazioni prima di Salernitana- Juventus Subito prima del match di stasera, Massimiliano Allegri, mister della Juventus aveva parlato del periodo difficile della sua squadra: «Ci manca un po' di spensieratezza. Dobbiamo fare tutti il nostro, avere un ordine, e passare questo momento in campionato. Ci vuole calma e pazienza, non possiamo fare altro. Più ci agitiamo e più facciamo casino. Piano piano le cose verranno di conseguenza», aveva spiegato.

