Salernitana Juve 0-1 LIVE | clamoroso palo di Ranieri

(Di martedì 30 novembre 2021) Allo stadio Arechi, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Arechi”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte a Salerno 3? Punizione al limite della– Pestone di Capezzi su Pellegrini al limite 4? Tiro Dybala – Tentativo di schema su punizione. Capezzi anticipa Dybala che poi riesce comunque a calciare verso la porta. Blocca Belec 5? Tiro Kulusevski – Dopo l’assistenza casuale di Kean mancino forte piazzato a cercare il secondodal limite. Fuori non di molto 10? ...

I tifosi dihanno esposto uno striscione al terzo minuto per omaggiare l'ex bianconero Andrea Fortunato Bellissimo omaggio dei tifosi diper ricordare l'ex terzino bianconero ...... moviola e cronaca live Allo stadio 'Arechi',si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi...48' - E' partita forte la Juventus, già due cross insidiosi di Cuadrado sono transitati dalle parti di Belec. 21:52 - Comincia la ripresa! 21:38 - Si chiude con ...I rapporti con la società non sono mai tornati sereni dopo i casi dei mesi scorsi, il presidente è disposto ad ascoltare proposte per lo spagnolo ...