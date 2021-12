Salernitana Juve 0-0 LIVE: ci provano Dybala e Kulusevski (Di martedì 30 novembre 2021) Allo stadio Arechi, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Salernitana e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “Arechi”, Salernitana e Juve si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Salernitana Juve 0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte a Salerno 3? Punizione al limite della Juve – Pestone di Capezzi su Pellegrini al limite 4? Tiro Dybala – Tentativo di schema su punizione. Capezzi anticipa Dybala che poi riesce comunque a calciare verso la porta. Blocca Belec 5? Tiro Kulusevski – Dopo l’assistenza casuale di Kean mancino forte piazzato a cercare il secondo palo dal ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Allo stadio Arechi, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Arechi”,si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2021/22 CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si parte a Salerno 3? Punizione al limite della– Pestone di Capezzi su Pellegrini al limite 4? Tiro– Tentativo di schema su punizione. Capezzi anticipache poi riesce comunque a calciare verso la porta. Blocca Belec 5? Tiro– Dopo l’assistenza casuale di Kean mancino forte piazzato a cercare il secondo palo dal ...

