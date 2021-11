Ronaldo e la famosa ' carta segreta' con la Juve | i dettagli dell' accordo

(Di martedì 30 novembre 2021) Spuntano il nome di Cristianoe una "che non doveva esistere teoricamente". La Procura di Torino aveva bisogno di ogni tipo di documento per fare entrare nel vivo l'operazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Ronaldo famosa

Spuntano il nome di Cristianoe una "cartache non doveva esistere teoricamente". La Procura di Torino aveva bisogno di ogni tipo di documento per fare entrare nel vivo l'operazione Prisma . Nel decreto di ...... avvocato e responsabile degli affari legali del club, al quale verranno chieste informazioni sullascrittura privata riguardante Cristiano. Solo nelle ultime battute dell'indagine ...Nel decreto di perquisizione poi effettuata venerdì dalla Guardia di Finanza in tutte le sedi della Juventus tra Torino e Milano, si specificava come sarebbe stato necessario acquisire documentazione ...Da quando è diventata di dominio pubblico l'indagine sulle plusvalenze della Juventus si è parlato di una - ormai - famosa carta relativa all& ...