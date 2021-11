Roma, via Giolitti: evacuate cinque famiglie da un palazzo, chiusi due negozi (Di martedì 30 novembre 2021) I vigili del Fuoco, con l’aiuto della AS1, da questa mattina alle 10 sono al lavoro e stanno facendo un sopralluogo per verificare la statica di un fabbricato in via Giolitti, al civico 137. evacuate 5 famiglie in via Giolitti Al momento, per tutti i controlli, in via precauzionale sono state evacuate cinque famiglie residenti nell’edificio e due attività commerciali, che si trovano al di sotto del palazzo sotto indagine, sono interdette all’esercizio. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021) I vigili del Fuoco, con l’aiuto della AS1, da questa mattina alle 10 sono al lavoro e stanno facendo un sopralluogo per verificare la statica di un fabbricato in via, al civico 137.in viaAl momento, per tutti i controlli, in via precauzionale sono stateresidenti nell’edificio e due attività commerciali, che si trovano al di sotto delsotto indagine, sono interdette all’esercizio. Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto anche il funzionario di servizio URG/1. su Il Corriere della Città.

