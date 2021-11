Roma | rubavano nuovi bancomat spediti ai clienti e si facevano dare i pin | tre arresti per truffa Ecco uno dei prelievi – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 novembre 2021) Tre persone sono state arrestate con l’ipotesi di reato diaggravata in concorso, frode informatica, ricettazione, sostituzione di persona, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione false, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento sottratte dal circuito postale per aver rubato buste con, acquisendo poi i pin raggirando ie prelevando ingenti somme di denaro da 500 a 5mila euro. La vicenda ha inizio a luglio 2020, quando un’anzianana si rivolge al Commissariato Appio Nuovo per denunciare una serie dinon autorizzati sul suo conto, con cui erano stati sottratti circa 12mila euro. Il tutto era avvenuto a seguito di una telefonata ricevuta dalla vittima: una donna, che si era presentata come dipendente ...