Roma | pochi vigili sulle strade | a gennaio il concorsone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 novembre 2021). Entrosarà sfornato il bando per un nuovo concorso per il reclutamento di nuoviurbani nella Capitale. Si parla di un concorso da almeno 400 posti per saturare i posti rimasti vuoti e, soprattutto, in vista dei pensionamenti per l’anno che verrà. Inoltre, con il Super Green Pass e la stretta del governo sui controlli della certificazione verde, aumenta anche la necessità di personale per poter affrontare al meglio la nuova stagione. Infine, c’è da considerare anche il flop delle ammissioni alingaggiato dalla giunta raggi nel mese di giugno scorso, ancora da chiudere con la firma dei contratti. Da quel concorso potranno essere ingaggiati 223 agenti appena, a fronte dei 500 posti messi in palio. C’è stato un problema di «idoneità», come si è detto più volte: su 48.379 candidati, ha ...