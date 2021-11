Roma | Pellegrini come Spinazzola | torna nel 2022

(Di martedì 30 novembre 2021) Mourinho lo aveva anticipato al termine della vittoria dellacol Torino: lo stop di Lorenzosarà lungo e ieri da Trigoria è arrivata la conferma. L’ecografia a cui il capitano si è sottoposto ha evidenziato una lesione al quadricipite della gamba destra, che lo terrà fuori per tutto il mese di dicembre. Appuntamento quindi alper il big match del 6 gennaio contro il Milan, la prima partita dopo la sosta natalizia.salterà sei incontri: quello di Conference a Sofia contro il CSKA e le gare di campionato contro il Bologna, l’Inter, lo Spezia, l’Atalanta e la Sampdoria. Mou perde così l’ennesimo calciatori di spessore all’interno della sua rosa, forse il più importante per quanto fatto veder finora: lo Special dovrà trovare nuove soluzioni a centrocampo, che ad ora risulta essere il reparto ...

I DUBBI DI MOURINHO Mourinho come detto ha perso Lorenzo: in Bolognaallora torna Zaniolo che si prenderà una maglia sulla trequarti, con Mkhitaryan confermato e Abraham che come ...... Osimhen (fratture dell'orbita e dello zigomo), Zanoli (Coronavirus) Squalificati: - Diffidati: Anguissa, Mario RuiInfortunati: Cristante (Coronavirus), Lor.(lesione al quadricipite)...Al Dall'Ara arriva la Roma di Mourinho nell'incontro valido per la quindicesima giornata di Serie A. Qui il pronostico di footballnews24.Bologna-Roma è una partita di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.