Roma, Cristante: tampone negativo, domani sarà a Bologna. (Di martedì 30 novembre 2021) Bryan Cristante è risultato negativo al Covid - 19 , in serata svolgerà le visite di idoneità e domani mattina raggiungerà la Roma a Bologna . Non sorride, : 'In seguito a un controllo svolto ... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) Bryanè risultatoal Covid - 19 , in serata svolgerà le visite di idoneità emattina raggiungerà la. Non sorride, : 'In seguito a un controllo svolto ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA ROMA FELIX AFENA GYAN POSITIVO AL COVID-19 CRISTANTE INVECE E' RISULTATO NEGATIVO AL TAMPONE #SkySport #Roma #Cristante #AfenaGyan - teladoiotokyo : AS Roma ? Cristante negativo: pronto per raggiungere la squadra a Bologna: Per un nuovo calciatore risultato positi… - sportli26181512 : Roma, Cristante negativo al Covid: sarà a Bologna. Positivo Felix Afena-Gyan: A 10 giorni dalla positività, il cent… - CalcioNews24 : Buone notizie per #Mourinho da #Cristante - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, #Cristante negativo al #Covid_19 ?? Importante recupero per i giallorossi #LeBombeDiVlad #LBDV #News -