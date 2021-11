Roma, controlli serrati nei pressi di Supermercati e negozi: 4 arresti dei Carabinieri nel weekend (Di martedì 30 novembre 2021) controlli serrati nei pressi di Supermercati e negozi, 4 arresti dei Carabinieri nel weekend. Nel corso del fine settimana scorso, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno intensificato i controlli nei pressi delle attività commerciali e dei Supermercati per garantire maggior sicurezza ai numerosi utenti. In manette sono finite 4 persone, tre per furto aggravato e una per rapina impropria. Gli arresti I Carabinieri della Stazione Roma Casalbertone hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, lei 36enne romena e lui 30enne bulgaro, entrambi già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, che poco prima avevano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 30 novembre 2021)neidi, 4deinel. Nel corso del fine settimana scorso, idel Gruppo dihanno intensificato ineidelle attività commerciali e deiper garantire maggior sicurezza ai numerosi utenti. In manette sono finite 4 persone, tre per furto aggravato e una per rapina impropria. Glidella StazioneCasalbertone hanno arrestato una coppia di cittadini stranieri, lei 36enne romena e lui 30enne bulgaro, entrambi già noti alle forze dell’ordine e senza fissa dimora, che poco prima avevano ...

