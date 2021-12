Risultati e classifica Serie B live | Pisa frenato | accorciano Lecce | Benevento e Monza

(Di martedì 30 novembre 2021): tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata diB che si svolgerà tra lunedì 29 novembre e mercoledì 1 dicembre: tutti i, lae i marcatori delle partite. Turno infrasettimanale anche in Cadetteria con avvio da Terni, nella quale il Crotone ha l’obbligo di battere un colpo in questo campionato sin qui disastroso. Menù bollente nel martedì con la capolistache cerca conferme contro il Perugia, mentre Cremonese e Frosinone si affrontano per riannodare i fili della vittoria. Trasferte delicate per, gare da capitalizzare tra le mura ...

Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della quindicesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla quindicesima giornata di Serie B ...Il Lecce vince a Ferrara contro la Spal e si porta a - 1 dalla capolista Pisa, fermata dal Perugia (1 - 1). Poker del Monza al Cosenza, l'Ascoli vince a Reggio Calabria. In fondo allavince il Pordenone, che aggancia un Vicenza beffato nel recupero dal ...SERIE A - Il migliore in campo è Pasalic. Sugli scudi anche Ilicic, Koopmeiners e Muriel. Venezia negativo praticamente in blocco.Il resoconto delle giornate di campionato svolte il 25 e 26 novembre 2021. Eccellenza - 24° trofeo “Oreficeria Barlascini” Giornata a punteggio pieno per le prime 3 in classifica: i Goon Docks Calcio ...