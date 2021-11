Rinnovo Sarri, confermati gli accordi del rinnovo (Di martedì 30 novembre 2021) Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter c’è stato un incontro tra Sarri e Lotito dove sono stati confermati gli accordi per il rinnovo Proseguono fitti i contatti fra Lotito e Sarri per la questione rinnovo. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter ci sarebbe una conferma sugli accordi usciti nei giorni scorsi. Una chiacchierata nelle ultime ore fra il tecnico e il patron biancoceleste per limare gli ultimi dettagli, ma sembra che l’accordo sia per un prolungamento fino al 2024 con opzione di un anno per Sarri. CONTINUA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Come riportato da Alfredo Pedullà su Twitter c’è stato un incontro trae Lotito dove sono statigliper ilProseguono fitti i contatti fra Lotito eper la questione. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo Twitter ci sarebbe una conferma sugliusciti nei giorni scorsi. Una chiacchierata nelle ultime ore fra il tecnico e il patron biancoceleste per limare gli ultimi dettagli, ma sembra che l’accordo sia per un prolungamento fino al 2024 con opzione di un anno per. CONTINUA SU LAZIO NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

