Rifiutano il test alcolemico e minacciano pubblico ufficiale, 2 giovani denunciati (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 20enne ed un 30enne di Fontanarosa, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili del reato di “Minaccia a pubblico ufficiale”. È accaduto in orario serale a Paternopoli: le pattuglie della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella erano impegnate in un normale servizio di perlustrazione del territorio quando sono intervenute per un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti e senza il coinvolgimento di altri veicoli. I due giovani, in evidente stato di ebbrezza, fin da subito hanno dimostrato di non gradire il controllo, proferendo nei confronti dei militari operanti frasi minacciose e offensive. Alla luce delle evidenze emerse, i due soggetti sono stati denunciati ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 30 novembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Compagnia di Montella hanno deferito in stato di libertà un 20enne ed un 30enne di Fontanarosa, già noti alle Forze dell’Ordine, ritenuti responsabili del reato di “Minaccia a”. È accaduto in orario serale a Paternopoli: le pattuglie della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella erano impegnate in un normale servizio di perlustrazione del territorio quando sono intervenute per un sinistro stradale, fortunatamente senza feriti e senza il coinvolgimento di altri veicoli. I due, in evidente stato di ebbrezza, fin da subito hanno dimostrato di non gradire il controllo, proferendo nei confronti dei militari operanti frasi minacciose e offensive. Alla luce delle evidenze emerse, i due soggetti sono stati...

