Riconoscete questo bambino nel giorno del suo compleanno? Oggi è una stella della musica italiana (Di martedì 30 novembre 2021) Il bambino che vediamo nell’immagine durante la festa di compleanno, attualmente è un astro nascente della musica italiana Nonostante al giorno d’Oggi sia ancora giovanissimo, essendo esploso definitivamente proprio nel corso dell’ultimo anno, è praticamente impossibile riconoscerlo dallo scatto che vi abbiamo mostrato, visto che all’epoca aveva appena dodici mesi di età. Quella di L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 30 novembre 2021) Ilche vediamo nell’immagine durante la festa di, attualmente è un astro nascenteNonostante ald’sia ancora giovanissimo, essendo esploso definitivamente proprio nel corso dell’ultimo anno, è praticamente impossibile riconoscerlo dallo scatto che vi abbiamo mostrato, visto che all’epoca aveva appena dodici mesi di età. Quella di L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

SandraCeradini : RT @sara_turetta: Ma voi la riconoscete in questo video #MiaVonAchdorf, che oggi ci guarda fiera dal profilo di @jeperego, serena nelle su… - __Hubble__ : RT @sara_turetta: Ma voi la riconoscete in questo video #MiaVonAchdorf, che oggi ci guarda fiera dal profilo di @jeperego, serena nelle su… - danielarom12570 : RT @sara_turetta: Ma voi la riconoscete in questo video #MiaVonAchdorf, che oggi ci guarda fiera dal profilo di @jeperego, serena nelle su… - MariaRo75100061 : RT @sara_turetta: Ma voi la riconoscete in questo video #MiaVonAchdorf, che oggi ci guarda fiera dal profilo di @jeperego, serena nelle su… - VercesiErnesto : RT @sara_turetta: Ma voi la riconoscete in questo video #MiaVonAchdorf, che oggi ci guarda fiera dal profilo di @jeperego, serena nelle su… -