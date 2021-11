Retorica e furbizie

(Di martedì 30 novembre 2021) In quel festival dellae della furbizia in cui si trasforma spesso la corsa al Quirinale, c'è un concetto che specie a sinistra viene utilizzato quando fa comodo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Retorica furbizie

il Giornale

In quel festival dellae della furbizia in cui si trasforma spesso la corsa al Quirinale, c'è un concetto che specie a sinistra viene utilizzato quando fa comodo: il presidente della Repubblica deve essere ...Avanti così, l'articolo potrebbe proseguire all'infinito sulletattiche quotidiane, le ... costruiti come la grancassa dellapopulista nella sua forma più banale, amico - nemico, ...In quel festival della retorica e della furbizia in cui si trasforma spesso la corsa al Quirinale, c'è un concetto che specie a sinistra viene utilizzato quando fa comodo ...