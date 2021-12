Reddito di Cittadinanza: la verità sulla tredicesima e sul pagamento anticipato (Di martedì 30 novembre 2021) Nelle ultime settimane sono sorti alcuni interrogativi inerenti al Reddito di Cittadinanza. In primo luogo ci si è interrogati se coloro che sono beneficiari del Reddito di Cittadinanza otterranno anche la tredicesima. La risposte è no, in quanto non esiste tredicesima per chi percepisce il Reddito di Cittadinanza, visto che si tratta di un sussidio di natura L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 30 novembre 2021) Nelle ultime settimane sono sorti alcuni interrogativi inerenti aldi. In primo luogo ci si è interrogati se coloro che sono beneficiari deldiotterranno anche la. La risposte è no, in quanto non esisteper chi percepisce ildi, visto che si tratta di un sussidio di natura L'articolo

Advertising

CarloCalenda : Per noi di @Azione_it questo è il problema numero uno dell’Italia. E per affrontarlo serve meno retorica e più atti… - VittorioSgarbi : Nel variegato repertorio delle truffe sul reddito di cittadinanza ci mancavano i contrabbandieri. I 5 stelle passer… - matteosalvinimi : Martedì richiesta ufficiale della delegazione della Lega a Draghi: servono miliardi, subito, per bloccare gli aumen… - ventoc : RT @Noiconsalvini: CONTRABBANDIERI MILIONARI COL REDDITO DI CITTADINANZA, BLITZ CON 13 ARRESTI - ventoc : RT @Noiconsalvini: REDDITO DI CITTADINANZA, ORIETTA BERTI 'GRILLINA' PENTITA: 'MA CHE ROBA È? PAGATI PER...'. DI MAIO UMILIATO https://t.co… -