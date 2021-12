Reddito cittadinanza, emendamento per stranieri: Lega vs M5S (Di martedì 30 novembre 2021) Spunta un emendamento del Movimento 5 Stelle alla manovra che prevede di ridurre i tempi per l’ottenimento del Reddito di cittadinanza per gli stranieri. L’emendamento del M5S, infatti, prendendo spunto dalle osservazioni presentate dal Comitato scientifico per la valutazione del Reddito di cittadinanza e “per mitigare la proposta” prevede di ridurre il requisito della residenza da 10 a 8 anni per il 2022 e da 8 a 5 anni per il 2023. E subito scatta la polemica con la Lega. “Aumentano le bollette, milioni di italiani rischiano di rimanere al freddo e senza lavoro, ma il M5S si concentra a dimezzare i tempi per far avere il Reddito di cittadinanza agli stranieri”, commentano i capigruppo di Camera e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 novembre 2021) Spunta undel Movimento 5 Stelle alla manovra che prevede di ridurre i tempi per l’ottenimento deldiper gli. L’del M5S, infatti, prendendo spunto dalle osservazioni presentate dal Comitato scientifico per la valutazione deldie “per mitigare la proposta” prevede di ridurre il requisito della residenza da 10 a 8 anni per il 2022 e da 8 a 5 anni per il 2023. E subito scatta la polemica con la. “Aumentano le bollette, milioni di italiani rischiano di rimanere al freddo e senza lavoro, ma il M5S si concentra a dimezzare i tempi per far avere ildiagli”, commentano i capigruppo di Camera e ...

CarloCalenda : Per noi di @Azione_it questo è il problema numero uno dell’Italia. E per affrontarlo serve meno retorica e più atti… - VittorioSgarbi : Nel variegato repertorio delle truffe sul reddito di cittadinanza ci mancavano i contrabbandieri. I 5 stelle passer… - FrancescoLollo1 : Aiutare chi è in difficoltà e creare lavoro: questo dovrebbe fare un governo che pensa agli italiani, non sperperar… - AFAntoAnt : RT @kittesencul: In questo paese solo se ti accusano di prendere il reddito di cittadinanza meriti la gogna e il garantismo va in soffitta - dade494 : RT @puparulepatan: Ora si scopre che CR7 prendeva 30 mln a nero mentre percepiva il reddito di cittadinanza -