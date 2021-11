Razzismo, Chiellini: “Da italiano mi vergogno, dobbiamo fare di più” (Di martedì 30 novembre 2021) Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è sceso nuovamente in campo contro il Razzismo. In occasione del report FIFPro, di cui il Guardian ha pubblicato un estratto, il centrale azzurro afferma: “Quest’anno abbiamo visto tanti incidenti e da italiano mi vergogno. Il nostro calcio affronta un’altra sfida. Come tutti i calciatori, ho ricevuto insulti dalle tribune, ma nessuno di questi riguardava cose come il colore della pelle, la sessualità o il genere. E’ vero, non potrò mai capire come ci si sente, ma è qualcosa che va fermato“. Chiellini è poi tornato sull’episodio che ha visto protagonista Kalidou Koulibaly, vittima di insulti razzisti a Firenze: “dobbiamo fare di più, tutti me compreso. Credo sia fondamentale amplificare la voce degli altri, di chi vive ... Leggi su sportface (Di martedì 30 novembre 2021) Il difensore della Juventus Giorgioè sceso nuovamente in campo contro il. In occasione del report FIFPro, di cui il Guardian ha pubblicato un estratto, il centrale azzurro afferma: “Quest’anno abbiamo visto tanti incidenti e dami. Il nostro calcio affronta un’altra sfida. Come tutti i calciatori, ho ricevuto insulti dalle tribune, ma nessuno di questi riguardava cose come il colore della pelle, la sessualità o il genere. E’ vero, non potrò mai capire come ci si sente, ma è qualcosa che va fermato“.è poi tornato sull’episodio che ha visto protagonista Kalidou Koulibaly, vittima di insulti razzisti a Firenze: “di più, tutti me compreso. Credo sia fondamentale amplificare la voce degli altri, di chi vive ...

