Quirinale, Letta spazza via l’ipotesi Berlusconi: «Il giorno dopo cadrebbe il governo» (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ospite a Cartabianca su Rai 3, il segretario del Pd Enrico Letta è tornato su un’ipotesi di cui si parla da settimane: Silvio Berlusconi al Quirinale. Il prossimo febbraio finirà il mandato di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica e allora il Parlamento dovrà decidere chi eleggere. Berlusconi è uno dei nomi che stanno circolando, anche se non è ancora chiaro quante persone sarebbero davvero pronte a votarlo. Fra questi voti, chiarisce Letta, non ce ne sarà nessuno del Pd: «Sarà un’elezione a larga maggioranza, non può che essere a larga maggioranza, sennò cadrebbe il governo immediatamente. Sarebbe una contraddizione totale se l’elezione del presidente della Repubblica avvenisse su un candidato di bandiera di uno due schieramenti e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ospite a Cartabianca su Rai 3, il segretario del Pd Enricoè tornato su un’ipotesi di cui si parla da settimane: Silvioal. Il prossimo febbraio finirà il mandato di Sergio Mattarella come presidente della Repubblica e allora il Parlamento dovrà decidere chi eleggere.è uno dei nomi che stanno circolando, anche se non è ancora chiaro quante persone sarebbero davvero pronte a votarlo. Fra questi voti, chiarisce, non ce ne sarà nessuno del Pd: «Sarà un’elezione a larga maggioranza, non può che essere a larga maggioranza, sennòilimmediatamente. Sarebbe una contraddizione totale se l’elezione del presidente della Repubblica avvenisse su un candidato di bandiera di uno due schieramenti e ...

Advertising

repubblica : Quirinale, Letta: 'Un voto a larga maggioranza o finisce il governo. Berlusconi? No a candidati di bandiera' - christianrocca : Giocare col fuoco L’asse Salvini-Meloni-Conte-Letta e quelli che vogliono Draghi al Quirinale per andare subito al… - ilriformista : Matteo #Renzi a tutto campo, l’affondo contro #Letta su Quirinale e ddl Zan, poi l’attacco sull’inchiesta Open: “No… - Rodica17957578 : RT @a70199617: #DOPO CONTE Quirinale, Letta: 'Berlusconi? Non è candidatura che possa essere votata da Pd' -