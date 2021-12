Quarantena a scuola, il dietrofront del governo: “No alla Dad con un solo contagiato, lezioni in presenza assoluta priorità” (Di martedì 30 novembre 2021) Annullata l’ultima circolare secondo la quale bastava soltanto un caso per far scattare la didattica a distanza Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 30 novembre 2021) Annullata l’ultima circolare secondo la quale bastava soltanto un caso per far scattare la didattica a distanza

