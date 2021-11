Previsioni meteo, nuova fase di maltempo: tornano le piogge. Ecco dove (Di martedì 30 novembre 2021) Queste le Previsioni di Stefano Ghetti, meteorologo de 'iLmeteo.it', che precisa come la perturbazione sarà sospinta dai venti di Libeccio. Nell'ultimo weekend di novembre e ieri - spiega - la neve ... Leggi su lanazione (Di martedì 30 novembre 2021) Queste ledi Stefano Ghetti,rologo de 'iL.it', che precisa come la perturbazione sarà sospinta dai venti di Libeccio. Nell'ultimo weekend di novembre e ieri - spiega - la neve ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Buongiorno da @Agenzia_Ansa I Queste le previsioni del tempo per oggi. #ANSA - 3BMeteo : Oggi tregua dal maltempo, ma domani altra perturbazione. Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow… - qn_lanazione : Previsioni meteo, nuova fase di maltempo: tornano le piogge. Ecco dove - vdaMeteo : #meteo: l'aria fredda presente fino a ieri sulla #vda lascia il posto ad aria più mite e umida del nord Atlantico c… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Freddo intenso questa mattina in tutto il Trentino Alto Adige. In alcune località il termometro è sceso a -16 gradi. Le… -