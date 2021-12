Premio Simpatia, i vincitori della cinquantesima edizione (Di martedì 30 novembre 2021) Il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi. Il Premio Oscar per la musica Nicola Piovani. E molti dei protagonisti della lotta al Covid: il generale Francesco Paolo Figliuolo per la gestione dell'... Leggi su leggo (Di martedì 30 novembre 2021) IlNobel per la fisica Giorgio Parisi. IlOscar per la musica Nicola Piovani. E molti dei protagonistilotta al Covid: il generale Francesco Paolo Figliuolo per la gestione dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Premio Simpatia Premio Simpatia, i vincitori della cinquantesima edizione Sono solo alcuni dei vincitori del Premio Simpatia, l'Oscar capitolino ideato da Domenico Pertica , che ha celebrato la sua 50esima edizione in Campidoglio. Tra gli altri nomi: per lo spettacolo ...

Sanità: assessore D'Amato riceve premio Simpatia 2021 "L'assessore alla sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, in rappresentanza dell'intero sistema sanitario regionale, ha ricevuto il Premio Simpatia 2021 nella sala Protomoteca del Campidoglio". Lo rende noto il portale dell'assessorato Salute Lazio. "Tra gli altri premiati - si legge sulla pagina Facebook Salute Lazio - il premio ...

