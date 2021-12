Premier League 2021/2022: Leeds da tre punti nel finale, Newcastle pari in 10 uomini (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ce la mette tutta la squadra di Howe che tra le mura amiche conquista un punto che sa di impresa, con un pizzico di rammarico. La stagione è negativa, le Magpies sono ultime a 9 punti e la partita contro il Norwich già dopo pochi minuti sembra indirizzata verso un nuovo passo falso: al 9? Clark viene espulso per aver fermato una chiara occasione da rete di Pukki. Ma il Newcastle non smette di essere pericoloso, lascia il possesso (69%) agli avversari ma trova il modo di sbloccare il risultato al 61? su rigore di Wilson. C’è il sogno dell’impresa, a spegnerlo ci pensa il solito Pukki che al 79? firma la rete del definitivo 1-1. Il Norwich allunga a quattro la striscia di imbattibilità, salendo a 10 punti, tre lunghezze in più di un Newcastle sempre fanalino di coda. Sorride nel finale il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Ce la mette tutta la squadra di Howe che tra le mura amiche conquista un punto che sa di impresa, con un pizzico di rammarico. La stagione è negativa, le Magpies sono ultime a 9e la partita contro il Norwich già dopo pochi minuti sembra indirizzata verso un nuovo passo falso: al 9? Clark viene espulso per aver fermato una chiara occasione da rete di Pukki. Ma ilnon smette di essere pericoloso, lascia il possesso (69%) agli avversari ma trova il modo di sbloccare il risultato al 61? su rigore di Wilson. C’è il sogno dell’impresa, a spegnerlo ci pensa il solito Pukki che al 79? firma la rete del definitivo 1-1. Il Norwich allunga a quattro la striscia di imbattibilità, salendo a 10, tre lunghezze in più di unsempre fanalino di coda. Sorride nelil ...

